AEX kleurt vrijwel geheel rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend flink lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,6 procent tot 682,96 punten. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING drukken zorgen over de groei van de Chinese economie op de beursstemming. Goldman Sachs denkt dat er meer Chinese faillissementen in aantocht zijn uit de vastgoedsector, zo merkte beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx op. Om de sector te ondersteunen besloot de Chinese overheid eerder deze maand om de interestvoeten te verlagen. Ook een winstwaarschuwing van het Amerikaanse social mediabedrijf Snap gisteravond nabeurs doet de stemming volgens Wiersma geen goed. Eind april zei het bedrijf nog een omzetgroei te verwachten van 20 tot 25 procent op jaarbasis bij een EBITDA-resultaat van 0 tot 50 miljoen dollar, maar deze doelstellingen zal Snap niet halen. Volgens Snap heeft het te kampen met verschillende uitdagingen, van de hoge inflatie tot het nieuwe privacybeleid van Apple en de impact van de oorlog in Oekraïne. In de elektronische handel nabeurs verloor het aandeel 30 procent. "Zo’n forse daling kan duiden op een gebrek aan liquiditeit in de markt", zo stelde Verstraete van Lynx. "Sterke volatiliteit blijkt in het verschiet te liggen." Wiersma ziet dat andere aandelen als Meta en Alphabet worden meegetrokken. Techbeurs Nasdaq staat dan ook een lagere opening te wachten. In Amsterdam stonden technamen als Adyen en Prosus vanochtend eveneens flink onder druk. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0706. WTI-olie blijft hangen rond 110 dollar. Op macro-economisch vlak bleek het groeitempo van de eurozone in mei te zijn afgenomen. De samengestelde index daalde van 55,8 naar 54,9. Er werd vooraf rekening gehouden met een stand van 55,0. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen noteerden alleen Wolters Kluwer en KPN nipt in het groen. Prosus en Just Eat verloren ruim 6 procent. In de AMX daalde Air France-KLM 7 procent op 4,05 euro. Air France lanceerde een claimemissie van 2,256 miljard euro en geeft 1,928 miljard nieuwe aandelen uit. De luchtvaartmaatschappij herhaalde tevens zijn doelstellingen voor 2023 van een schuldratio van 2,0 tot 2,5. Inpost verloor ruim 4 procent. JDE Peet's was de enige overtuigende stijger in de Midkap en won bijna anderhalf procent. In de AScX won Majorel bijna 6 procent. Renewi kwam met jaarcijfers en kondigde een overname aan. Ook zei Renewi dat de prestaties dit jaar de oude verwachtingen zullen overtreffen. Het aandeel Renewi steeg 5 procent. Azerion verloor na het openen van de boeken zo'n 7 procent. Bron: ABM Financial News

