AEX start handelsweek vermoedelijk in het groen

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting hoger van start, nadat Wall Street vrijdagavond dankzij een late rally scherpe verliezen wist te neutraliseren. Futures op de AEX index wezen vanochtend ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 1,4 procent. Afgelopen week kende de AEX wederom een bijzonder volatiel handelsverloop, waarbij op weekbasis 1,6 procent werd prijsgegeven op een slotstand van 694,13 punten. Op dinsdag noteerde de hoofdindex nog bijna op 710 punten, terwijl donderdag kortstondig de 670 puntengrens neerwaarts werd doorbroken. Het sentiment op Beursplein 5 werd in de tweede weekhelft vooral negatief beïnvloed door donkerrode koersenborden op Wall Street. Amerikaanse beleggers reageerden geschrokken op cijfers van Amerikaanse supermarkt- en winkelketens, waaruit naar voren kwam dat zij moeite hebben om stijgende kosten door te berekenen, waardoor de marges onder druk kwamen te staan. Beleggers leiden uit de teleurstellende cijfers van onder meer Walmart en Target bovendien het vermoeden af dat de hoge inflatie ook de Amerikaanse consumenten hard raakt. ’s Werelds grootste supermarktketen Walmart verloor afgelopen week ongeveer 20 procent van zijn beurswaarde. Op Beursplein 5 stonden de ‘defensieve’ voedingswaarden Unilever, Ahold en Heineken met name donderdag flink onder druk. Wall Street probeerde vrijdag bij de opening een herstel in te zetten, nadat hoofdgraadmeter S&P 500 donderdag nog 4 procent daalde, maar beleggers drukten al snel weer de verkoopknop in. Tot ruim een uur voor de slotzoemer noteerde de S&P circa 3 procent lager, maar dankzij een stevige rally sloot de index toch onveranderd. Op slotbasis wist de index daardoor te voorkomen dat het in een 'bear market' belandde. De Dow Jones index verloor afgelopen week ruim 3 procent en daalde daardoor voor de achtste achtereenvolgende week. Een dergelijk negatieve reeks werd voor laatst 90 jaar geleden geregistreerd. De S&P en Nasdaq leverden daarnaast afgelopen week respectievelijk 3,5 en 4,5 procent in. Door recessievrees daalde het jaarlijkse rendement op Amerikaanse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar afgelopen week naar 2,79 procent. Het rendement piekte eerder deze maand nog op 3,17 procent. In Azië laten de meest beurzen vanochtend een ingetogen handelsverloop zien met uitzondering van de beurs in Hongkong, waar de Hang Seng index onder druk van techaandelen bijna 2 procent prijs geeft. Alibaba verloor meer dan 4 procent. De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend 0,7 procent hoger op 111,02 dollar per vat. Op het macro-economische vlak hebben beleggers vandaag oog voor de vrijgave in de loop van de ochtend van de Duitse Ifo-index van het ondernemersvertrouwen. Bedrijfsnieuws Bouwer BAM meldde kennis te hebben genomen van de brief die minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft gestuurd aan de Tweede Kamer over het project Afsluitdijk. Rijkswaterstaat betaalt de komende jaren een bedrag van in totaal 238 miljoen euro aan de opdrachtnemer als vergoeding voor kosten die zijn ontstaan als gevolg van hoofdzakelijk aanpassingen aan ontwerpen, verstoring van de uitvoering en opgelopen vertragingskosten. Bij de Food and Drug Administration in de Verenigde Staten zijn tussen april 2021 en april dit jaar 124 sterfgevallen gemeld die mogelijk verband houden met de apparaten van Philips tegen slaapapneu. Dit meldde de toezichthouder afgelopen week. Verzekeraar NN Group noteert vandaag 1,56 euro ex-dividend. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index steeg vrijdag fractioneel op 3.901,36 punten. De Dow Jones index steeg licht op 31.261,90 punten. De Nasdaq eindigde vrijdag 0,3 procent in het rood op 11.354,62 punten. Bron: ABM Financial News

