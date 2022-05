Video: beursjaar 2022 biedt ideale koopkansen voor ASML en Microsoft Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Het beursjaar 2022 is vooralsnog een bizar jaar met een sterke, "overdreven" daling, maar dat biedt juist ideale koopkansen voor marktleiders als ASML, Microsoft en wellicht ook Alphabet. Dit zegt vermogensbeheerder Edwin van der Plas van Auréus voor de camera van ABM Financial News. Van der Plas, winnaar van de beursenquête 2021 georganiseerd door analist Corné van Zeijl, verwacht dat er rentestijging komen, maar minder dan door de markt wordt gevreesd. De vermogensbeheerder ziet kansen in aandelen van bedrijven die in staat zijn om de prijsverhogingen waarmee ze worden geconfronteerd, door te rekenen in hun prijzen. "Dan gaat de winstgevendheid in gelijke mate omhoog, zodat de waardering daar per saldo niet onder hoeft te lijden", aldus Van der Plas. Hij noemt naast ASML, Microsoft en Alphabet ook bijvoorbeeld Apple en in Nederland ASMI en Besi als koopkansen. Van der Plas verwacht dat het nog wel even volatiel blijft op de beurs, "dus een sterke maag moet je hebben […] maar dit is een mooi moment om uiteindelijk heel goede rendementen te behalen", denkt hij. Klik hier voor: beursjaar 2022 biedt ideale koopkansen voor ASML en Microsoft Bron: ABM Financial News

