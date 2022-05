Wall Street herstelt richting weekend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is vrijdag overwegend hoger geëindigd. De S&P 500 index steeg fractioneel op 3.901,36 punten. De Dow Jones index steeg licht op 31.261,90 punten. De Nasdaq eindigde vrijdag 0,3 procent in het rood op 11.354,62 punten. Vrijdag leek aanvankelijk sprake van herstel. Beleggers reageerden positief op een renteverlaging door de Chinese centrale bank. Vervolgens zakten de markten weg en leek de S&P zelfs in een bear market te belanden. Een late ommekeer in New York kon dat voorkomen. Aandelenmarkten kwamen deze week onder druk te staan door bezorgdheid over de

wereldeconomie en een mogelijke recessie. Beleggers vragen zich af hoe agressief de Federal Reserve zal reageren op de hoge inflatie en de coronalockdowns in China. Dat laatste zorgt voor een groeivertraging en aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook de teleurstellende kwartaalrapporten van retailers als Walmart, Kohl's en Target doen vrezen voor een recessie. "Aandelenmarkten blijven wankel. De lijst met zorgen van beleggers wordt steeds groter", volgens Fawad Razaqzada, marktanalist bij City Index en Forex.com. "Inflatie. Rentestijgingen. Lage economische groei. Stagflatie. Recessie. Misschien wel het belangrijkste voor aandelen: de Fed is er niet om te voorzien in buffer, zoals voorheen", aldus de marktkenner. De Dow Jones index verloor deze week ruim 3 procent en zit inmiddels in de langste verliesreeks sinds 90 jaar. De S&P en Nasdaq leverden deze week respectievelijk 3,5 en 4,5 procent in. De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0556. De olieprijs is vrijdag licht gestegen. Bij een settlement van 110,28 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna een half procent duurder. Op weekbasis bleef de olieprijs vrijwel stabiel. Bedrijfsnieuws Applied Materials heeft in het tweede kwartaal van zijn lopende boekjaar minder winst behaald dan verwacht, onder meer door de aanhoudende problemen in de aanvoerketen. De outlook viel ook tegen, waarop het aandeel donderdag nabeurs al onder druk stond. Vrijdag verloor het aandeel 4 procent. Deere verhoogde de outlook, na sterker dan verwachte cijfers in het tweede kwartaal van het lopende gebroken boekjaar. Het aandeel daalde toch 14 procent. Groeiaandelen stonden vrijdag onder druk. Nvidia verloor 2,5 procent en Tesla 6,5 procent. Na stevige verliezen eerder deze week sloten Walmart en Target vrijdag hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.