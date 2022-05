AEX onder druk door recessie en inflatieangst

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week gedaald. Bij een slot op 682,96 punten op vrijdag, verloor de AEX op weekbasis 1,6 procent. Een week eerder eindigde de index op 694,13 punten.

Vorige week wist de hoofdindex op het Damrak na een late ommekeer een dreigend verlies op weekbasis om te buigen in een koerswinst van bijna 2 procent. Marktkenners wezen op koopjesjagers die profiteerden van recente koersdalingen.

Er heerst onder beleggers nog altijd veel onzekerheid. Over de hoge inflatie en het monetaire beleid van centrale banken in reactie daarop, maar ook de oorlog in Oekraïne en de coronabeperkingen in China.

Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell zei afgelopen week in een paneldiscussie dat hij gelooft in een 'min of meer' zachte landing van de Amerikaanse economie in plaats van een harde terugval in een recessie. Dat betekent echter niet dat het verkrappen van het monetaire beleid compleet pijnloos zal zijn, aldus Powell, die sprak van een 'softish' landing.

De Fed-voorzitter zei ook dat de centrale bank niet zal twijfelen om de rentes te laten stijgen tot een neutraal niveau totdat er een duidelijk signaal is dat de inflatie onder controle is.

Dit alles leidt tot zorgen onder beleggers dat de rentes in een hoger tempo verhoogd kunnen worden, volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De markten hielden volgens de analist al rekening met een verhoging met 50 basispunten in mei en juni. "Maar nu wordt er ook gesproken over eenzelfde verhoging in juli", aldus Hewson.

Sterke groeivertraging China

Op macro-economisch vlak werd deze week bekend dat de detailhandelsverkopen in China in april flink zijn gedaald. Dat gold ook voor de industriële productie in dezelfde maand. Ook de autoverkopen waren mager.

"Deze cijfers duiden op een sterke groeivertraging van de op één na grootste economie ter wereld", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Hij wees op een lichtpuntje voor de Chinezen, namelijk dat Sjanghai na weken van lockdown voorzichtig van het slot gaat.

"En dat is hard nodig, omdat de Chinese economie vorige maand behoorlijk tot stilstand is gekomen", aldus Wiersma.

Vrijdag verlaagde de Chinese centrale bank de vijfjaarsrente met 15 basispunten. "Daarmee lijkt China vooral de huizenmarkt alweer wat extra ademruimte te willen geven. De vraag naar leningen is recentelijk namelijk fors gezakt, wat een gebrek aan vertrouwen onder bedrijven en consumenten signaleert", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx.

Wiersma van ING noemt de renteverlaging een belangrijke impuls voor de Chinese economie. "En stel dat ook de lockdowns in een aantal [Chinese] steden worden versoepeld? Dat zou een sterk positief signaal zijn voor de beurzen", aldus Wiersma. "Het zou ook de vrees voor een recessie, die we overdreven vinden, doen afnemen."

Amerikaanse detailhandel heeft last van inflatie

De zorgen over een recessie werden deze week ook onderstreept door cijfers over de Amerikaanse detailhandel. De detailhandelsverkopen, die belangrijk zijn voor de markt gezien het inzicht in de ontwikkeling van de Amerikaanse economie, stegen in april iets minder dan verwacht. Verder kwam Walmart met een outlookverlaging, terwijl warenhuis Kohl's een winstwaarschuwing gaf. Target verloor een kwart van zijn beurswaarde na teleurstellende kwartaalcijfers en eveneens een verlaging van de outlook.

"Juist van winkels voor de eerste levensbehoeften wordt verondersteld dat deze ‘defensief’ zijn: relatief goed bestand zijn tegen economisch mindere tijden. Ook zouden deze de inflatie kunnen doorberekenen aan de klant, dus dat dit slechts deels lukte, was een tegenvaller", aldus Wiersma.

ECB bereidt markt voor op renteverhoging

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0560 en werd daarmee op weekbasis bijna anderhalf procent duurder.

De president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot vindt het een "realistische verwachting" dat de rente door de Europese Centrale Bank wordt verhoogd tijdens de beleidsvergadering op 21 juli. Dit zegt hij in een fragment van het televisieprogramma College Tour, dat op 22 mei wordt uitgezonden, met ECB-voorzitter Christine Lagarde als hoofdgast.

"Mijn voorkeur, op basis van de huidige kennis, zou zijn om dan inderdaad de rente met een kwart procentpunt te verhogen, tenzij we in de komende maanden nog meer informatie zouden krijgen dat de inflatie zich verder aan het verbreden is, dan wel verder aan het oplopen is", aldus Knot.

"Als dat het geval is, dan zou eventueel grotere rentestappen ook niet moeten worden uitgesloten", aldus de centraal bankier, die erkent dat dit een verhoging met een half procent zou kunnen zijn.

In een reactie op de woorden van Knot in College Tour, zegt Lagarde in hetzelfde fragment dat zij en Knot op één lijn zitten, namelijk dat alle beschikbare instrumenten moeten worden ingezet om de inflatie omlaag te krijgen. "En we zijn dat proces al begonnen", voegde zij toe.

De notulen van de ECB die deze week verschenen, lijken de markt verder voor te bereiden op een aanstaande renteverhoging. Beleidsmakers stelden dan de centrale bank evenveel waarde moet hechten aan de hoge inflatie als het in het verleden deed bij de lage inflatie.

De centrale bank heeft zich immers vastgelegd op symmetrie in het monetaire beleid, stelden deze beleidsmakers, en als de ECB nu te lang wacht met het verhogen van de rente, dan dreigt het monetaire beleid achterop te raken bij de curve.

De WTI-olieprijs noteerde vrijdag op 110 dollar per vat en bleef daarmee op weekbasis nagenoeg stabiel.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was afgelopen week ArcelorMittal, met een plus van ruim 3,5 procent. Credit Suisse blijft positief over ArcelorMittal.

Onder de hoofdaandelen profiteerde Prosus, grootaandeelhouder van Tencent, van een scherpe opleving van Chinese techaandelen en een paar positieve analistenrapporten. JPMorgan Cazenove verhoogde het advies voor Prosus van Neutraal naar Overwogen en het aandeel kreeg een aantal koersdoelverhogingen. Op weekbasis steeg het aandeel bijna 3,5 procent. Tencent, waarin Prosus een flink belang heeft, kwam deze week met tegenvallende kwartaalcijfers.

Aandelen van consumentengoederen of gerelateerd aan de detailhandel stonden onder druk na de waarschuwingen van Amerikaanse winkelketens aan de andere kant van de oceaan. Unilever verloor 5,5 procent, net als Unibail-Rodamco-Westfield en Heineken. Hekkensluiter Ahold Delhaize verloor op weekbasis 7 procent.

Fabrikanten van bekende merken in de supermarkt zoals Unilever hebben last van de berichten dat de consument vaker het goedkopere huismerk in plaats van het A-merk pakt. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield is afhankelijk van de omzetten van zijn winkels en ging donderdag hard onderuit. Vrijdag was er herstel nadat grootaandeelhouder Xavier Niel meldde dat hij zijn belang in Unibail heeft vergroot tot ruim 27 procent.

In de AMX deed Air France-KLM goede zaken met een plus van 10,5 procent op weekbasis. Air France-KLM en CMA CGM gaan samenwerken op het vlak van luchtvrachtvervoer en die laatste heeft ook plannen om een belang in de Frans-Nederlandse maatschappij te nemen. Air France-KLM en CMA CGM tekenden inmiddels een tienjarige samenwerking op het vlak van luchtvrachtvervoer. CMA heeft de intentie om een belang tot 9 procent te nemen in Air France-KLM. Verder werd bekend dat Air France-KLM in gesprek is met Apollo Global Management over een kapitaalinjectie van 500 miljoen euro.

ABN AMRO verloor op weekbasis ruim 11 procent na cijfers. De kwartaalresultaten van de bank noemde Jefferies teleurstellend. Vooral de kosten vielen tegen. Analisten verlaagden koersdoelen na de cijfers. Kepler Cheuvreux haalde ABN AMRO van de kooplijst.

Aalberts handelde op weekbasis licht hoger in de Midkap na een update, die door Morgan Stanley als solide werd bestempeld. Aalberts meldde over de eerste vier maanden van dit jaar een autonome groei van 9 procent. Dat is ruim meer dan de 2,5 procent die Morgan Stanley voor de eerste jaarhelft verwacht.

InPost steeg bijna 13 procent op weekbasis en ging daarmee aan kop in de AMX. CTP steeg na cijfers op weekbasis 5,5 procent. Analisten spraken van een sterke autonome groei.

PostNL ging 11 procent hoger. Investeerder Daniël Kretinsky diende documenten in bij de Europese Commissie om 'de facto' zeggenschap te krijgen over PostNL. Een woordvoerder van het postbedrijf noemde dit tegenover ABM Financial News een formele, technische stap. Ook analisten van ING en Jefferies menen dat het om een technische stap gaat. "Elke beweging van het aandeel op het nieuws lijkt ons overdreven", aldus analisten van ING.

Aandeelhouders van Accell zijn deze week akkoord gegaan met alle agendapunten met betrekking tot de overname door KKR. De constructie die is bedacht voor na de overname, die veel stof deed opwaaien, werd met 63 procent goedgekeurd. KKR is bereid 58,00 euro per aandeel Accell neer te tellen. Wel moet onder dit bod minimaal 80 procent van de aandelen worden aangemeld, en dat kan gezien de tegenstemmen en onthoudingen op de Bava wellicht nog lastig worden. Het aandeel daalde ruim een procent op weekbasis.

In de AScX daalde B&S Group 18 procent na rapportering van cijfers. ING, dat B&S van de kooplijst haalde, noemde de omzetontwikkeling in het eerste kwartaal sterk, maar wees wel op een waarschuwing van het bedrijf dat de marges onder druk komen.

Fastned ging aan kop, met een plus van 10,5 procent op weekbasis en liet daarmee Vivoryon en Ebusco achter zich. Die aandelen stegen ruim 8 procent.

Euronext won 7,5 procent op weekbasis na het openen van de boeken. Analisten waren te spreken over de kostencontrole van het beursbedrijf.