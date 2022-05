NN Group aan kop in hogere AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong 0,9 procent hoger naar 684,46 punten, terwijl de Midkap ook 0,9 procent won. Onder de hoofdaandelen ging NN Group aan kop met bijna 3 procent. De verzekeraar noteert maandag ex-dividend. IMCD en Unilever, die donderdag nog flink onder druk stonden, wonnen krap 2 procent. ASMI sloot de rij met een verlies van ruim een half procent. In de AMX won PostNL krap 3 procent. Air France-KLM won 2,5 procent. Air France-KLM is in gesprek met Apollo Global Management over een kapitaalinjectie van 500 miljoen euro voor een onderdeel van de luchtvaartmaatschappij die reservemotoren voor onderhoud en reparaties beheert. In de AScS steeg Kendrion bijna 5 procent. Bron: ABM Financial News

