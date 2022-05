Wall Street fors omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden dinsdagavond hoger, nadat de Amerikaanse detailhandel in april bleef groeien en Fed-voorzitter Powell zei dat de Amerikaanse economie de monetaire verkrapping goed lijkt te kunnen verdragen.

De S&P500-index steeg met nog anderhalf uur handel te gaan 1,2 procent tot 4.056 punten. De Dow Jones-index klom 0,7 procent tot 32.466 punten en de Nasdaq ging 1,7 procent hoger op 11.857 punten.

Beleggers pikten aandelen van technologiebedrijven en banken op die hard geraakt werden in de laatste verkoopgolf.

Een groei van de detailhandelsomzet met 0,9 procent in maart, was iets lager dan verwacht, maar goed genoeg. " Dit laat zien dat de consument de inflatietegenwind opvangt, met stijgende bestedingen voor de vierde maand op rij" , zei Jeffrey Roach van LPL Financial. " Als de prijsdruk genoeg kan afzwakken om een deel van de druk op de consumenten weg te nemen, verwachten we opverende economische groei in het tweede kwartaal.

Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve zei dat de Amerikaanse economie er goed voor staat om de monetaire verkrapping te verdragen; hij herhaalde dat de inflatie "veel te hoog" is en dat de Fed niet zal rusten voor die weer omlaag gaat. "Achteraf gezien was het beter gezien om de rente eerder te verhogen", trapte de centrale bankier nog eens een open deur in. Powell weet nog niet hoe hoog de rente moet worden om de inflatie terug te dringen: dit zal moeten blijken.



De Amerikaanse detailhandel zette in april 0,9 procent meer om, wat dichtbij de verwachting was, terwijl de groei in maart werd bijgesteld naar 1,4 procent. Hier was 0,5 procent voorspeld. In de namiddag bleek de Amerikaanse industriële productie in april sterker dan verwacht te zijn gestegen. De bedrijfsvoorraden stegen in maart 2,0 procent.

Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in mei volgens de verwachting uitgekomen op 75. In april noteerde de index op 77.

"Samen met de rentegevoelige bouwsector zal Joe Sixpack de komende maanden weer in belangrijke mate het verloop van de economie bepalen", voorzgag econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

De olieprijs daalde. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 1,7 procent in het rood op 109,97 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 112,20 dollar werd betaald, een daling van 2,0 procent.

De euro/dollar steeg tot 1,0528. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er nog 1,0434 op de borden. De euro steeg nadat de president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot het een "realistische verwachting" noemde dat de Europese Centrale Bank de rente zal verhogen op 21 juli. De uitspraak wordt zondag uitgezonden in televisieprogramma College Tour.

Bedrijfsnieuws

Twitter verloor maandag 8 procent maar steeg dinsdag ruim 2 procent. Elon Musk zou minder voor de uitlaatklep van miljarden meningen willen betalen omdat misschien wel 20 procent van de accounts op de website nep zou zijn. Twitter denkt zelf 5 procent en Musk vraagt nu bewijs van CEO Parag Agrawal, voordat de overname kan doorgaan. Musk bood 44 miljard dollar. Twitter staat nog steeds achter de overeengekomen overnameprijs en voorwaarden.

Walmart en Home Depot openden dinsdag de boeken. Home Depot wist de verwachtingen te verslaan en verraste met een meevallende vergelijkbare groei. Het aandeel steeg 1 procent.

Walmart verlaagde de outlook en verloor maar liefst 12 procent van zijn waarde.

De grote productiefaciliteit van Tesla in Shanghai draait momenteel nauwelijks op halve kracht, terwijl de fabrikant had verwacht inmiddels weer op het niveau van voor de coronamaatregelen te produceren. Dit schreef de South China Morning Post dinsdag, op basis van uitspraken van de CEO's van twee toeleveranciers van Tesla. Het aandeel Tesla steeg 3 procent.