Beursblik: Heineken koopwaardig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken is één van de partijen die het meest profiteert van de heropening van de economie na de coronacrisis. Dit stellen analisten van Bryan Garnier, die daarom het advies voor de brouwer verhoogden van Verkopen naar Kopen met een koersdoel van 100,00 euro. Nu de horeca weer open mag, is dat goed nieuws voor Heineken, betoogt analist Nikolaas Faes dinsdag. De verticale integratie bij Heineken maakt volgens Faes dat de brouwer meer omzet- en margegroei zal realiseren dan sectorgenoten. De analist merkt op dat de bierprijzen in West-Europa stijgen, zondag dat dit het consumentensentiment aantast. En omdat de verkoopprijzen in de horeca hoger liggen dan in de supermarkt, is de heropening een extra aanjager voor de omzet van Heineken. Het aandeel Heineken noteert dinsdag op een groen Damrak licht lager op 94,94 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.