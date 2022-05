Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft dinsdag het koersdoel voor ING verlaagd van 13,00 naar 12,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. Analist Benjamin Goy kijkt uit naar de beleggersdag van ING op 13 juni. Hij hoopt dat de bank dan meer inzicht zal geven wat de stijgende rente voor de bank betekent. "Dit zou tot een significante verhoging de consensus kunnen leiden, en is extreem belangrijk om de ambitieuze doelen te behalen", aldus Goy. De analist verhoogde zijn taxaties voor 2023 en 2024 met 5 procent, uitgaande van hogere rentebaten in die jaren. Het aandeel ING sloot maandag op 9,31 euro. Bron: ABM Financial News

