JDE wil veel meer fair trade koffie produceren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's wil beduidend meer fair trade koffie gaan produceren en daar is een miljoeneninvestering voor nodig. Dit meldde de koffieketen maandagochtend. Aanvankelijk had JDE voor dit jaar als doel gesteld dat 30 procent van de koffieproductie 'fair trade' moest zijn. Deze doelstelling werd maandag opgeschroefd naar 80 procent. Er is een investering van 150 miljoen euro nodig om ervoor te zorgen dat alle koffie tegen 2025 'fair trade' is. Volgens JDE zal de investering een positieve impact hebben op meer dan een miljoen kleine koffieboeren. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.