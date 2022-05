Cabka haalt grote opdracht bij Amerikaanse Target binnen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Cabka heeft een meerjarige overeenkomst getekend voor de levering van herbruikbare, opvouwbare plastic kratten aan de Amerikaanse retailer Target. Dit maakte het bedrijf met een notering in Amsterdam maandagochtend bekend. Het contract zal "significant" bijdragen aan de toekomstige omzetontwikkeling van Cabka. De eerste bestelling van Target zal circa 13 miljoen euro bijdragen aan de omzet van Cabka dit jaar. Het bedrijf verwacht meer bestellingen op kwartaalbasis. Target heeft in de VS bijna 2.000 filialen. Het aandeel Cabka sloot vrijdag op 7,40 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.