Ryanair ziet verlies dalen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ryanair heeft in het afgelopen jaar de omzet zien stijgen en het verlies zien dalen, en de luchtvaartmaatschappij verwacht dat het in het lopende boekjaar weer winstgevend zal zijn. Dit bleek maandag uit de rapportage van de Ierse prijsvechter over het boekjaar dat liep tot 31 maart. De bezettingsgraad kwam uit op 82 procent, ten opzichte van 71 procent een jaar eerder. Ryanair boekte een nettoverlies van 355 miljoen euro, ten opzichte van een verlies in het coronaboekjaar 2021 van 1,01 miljard euro. Onder de boekhoudmethode IFRS was het verlies 241 miljoen euro. Analisten vooraf gepolst door FactSet rekenden op een verlies van 356 miljoen euro. De omzet steeg in het afgelopen boekjaar op jaarbasis van 1,64 miljard euro naar 4,80 miljard euro. Hier rekenden 20 analisten op 4,90 miljard euro. Ryanair stelde in een toelichting dat het in het lopende jaar door onder meer de oorlog in Oekraïne de prijsstelling van de vliegtickets moet stimuleren. In het lopende boekjaar 2023 verwacht de maatschappij weer winstgevend te zijn. Daarbij denkt het 165 miljoen passagiers te vervoeren, ruim meer dan de 97 miljoen afgelopen jaar en de 149 miljoen voor de coronacrisis. Bron: ABM Financial News

