ING verlaagt koersdoel Signify

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft donderdag het koersdoel voor Signify verlaagd van 65,00 naar 55,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analisten van ING merkten op dat de update over het eerste kwartaal de verwachtingen nipt overtrof. Wel werd het management iets terughoudender over de gang van zaken, maar dat kwam voor ING niet als een verrassing gezien de huidige verstoringen in de aanvoerketen en de hoge inflatie. "Desondanks zijn we van mening dat Signify volledig de touwtjes in handen heeft en dat we solide prestaties van het bedrijf kunnen verwachten", aldus de analisten. Vanwege de economische tegenwind, verlaagde ING de groeiramingen en de margetaxaties. Op lange termijn ziet ING structureel hogere investeringen in efficiënte lichtoplossingen. De "zeer sterke kasstroom" en lage waardering zijn voor ING reden om het koopadvies te handhaven. Het aandeel Signify daalde donderdag met 1,9 procent tot 34,39 euro. Bron: ABM Financial News

