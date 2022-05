Graantekorten stuwen winst OCI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft in het eerste kwartaal de omzet verdubbeld, terwijl de winst verviervoudigde, geholpen door een sterke vraag naar kunstmest als gevolg van een mondiaal graantekort. Het in Amsterdam genoteerde bedrijf rekent op een nog beter tweede kwartaal en ziet ook de kwartalen daarna rooskleurig in, meldde de kunstmestproducent donderdag voorbeurs. "We profiteren van een sterke seizoensvraag, het faseren van volumes van het eerste naar het tweede kwartaal en hogere verkoopprijzen", zei CE Ahmed El-Hoshy woensdag. Hij zegt ook goed zicht te hebben op een sterk derde en vierde kwartaal. De omzet steeg met 108 procent tot 2,3 miljard dollar en de nettowinst steeg met 316 procent, van 99 miljoen naar 410 miljoen dollar. Aangepaste voor eenmalige posten was de stijging 246 procent tot 354 miljoen dollar winst. Het aangepaste EBITDA-resultaat steeg met 115 procent tot 970 miljoen dollar. De vrije kasstroom was 609 miljoen dollar, tegen ruim 325 miljoen dollar een jaar eerder. Outlook OCI verwacht dat de EBITDA en de vrije kasstroom in het tweede kwartaal hoger zullen zijn dan in het eerste, op basis van het huidige zicht op de volumes en de prijzen. In dat geval zal het halfjaardividend aanzienlijk hoger zijn dan de 1,45 euro per aandeel van de eerste helft van 2021. "De vooruitzichten voor onze eindmarkten blijven positief tot tenminste 2024, door sterke steun voor de stikstofprijzen om boven de historische gemiddeldes te blijven. Dit is gebaseerd op hoge prijzen voor futures van oogstgewassen, waardoor er sterke vraag is voor stikstofmeststoffen, op hoge gasprijzen die een hoge prijsvloer neerleggen voor de middellange termijn, en een structurele verkrapping van het aanbod gedurende meerdere jaren." OCI voert de productie van kunstmest maximaal op om problemen met graantekorten te helpen voorkomen, nu de oorlog in Oekraïne de markt danig heeft verstoord. De mondiale graanvoorraad is op één van de laagste niveaus in twintig jaar, door misoogsten in Latijns-Amerika en de oorlog in Oekraïne. Daarom zal het zeker tot 2024 duren om de voorraden aan te vullen om voedselzekerheid te vergroten. Dit zorgt voor hogere graanprijzen waardoor boeren reden hebben om meer kunstmest te gebruiken om meer graan te verbouwen. Bron: ABM Financial News

