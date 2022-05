Stijgende resultaten bij Sif Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) Sif heeft in het eerste kwartaal van 2022 meer geproduceerd en de winstgevendheid wat zien verbeteren. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de Roermondse funderingsspecialist. De onderneming realiseerde een bijdrage, dat wil zeggen de omzet minus de kosten voor grondstoffen, werk door onderaannemers, logistiek en andere externe projectgerelateerde posten, van 30,5 miljoen euro. Dat was 27,1 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Er werd 48 kiloton geproduceerd, 4 kiloton meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In het afgelopen kwartaal behaalde Sif een aangepaste EBITDA van 9,6 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 8,6 miljoen euro. Het orderboek van Sif voor 2022 was eind maart voor 133 kiloton gevuld. Voor 2023 en daarna staat er 270 kiloton in de boeken, over 55 kiloton wordt nog exclusief onderhandeld. Sif had nog 35,7 miljoen euro aan middelen in kas aan het einde van het eerste kwartaal. Outlook Voor 2022 rekent Sif nog altijd op een kleine stijging van de EBITDA bij een productie van circa 180 kiloton. De productie lag in 2021 op 171 kiloton. CEO Fred van Beers waarschuwde dat het lastig is om de impact van hogere prijzen en het gebrek aan materialen in te schatten. Over de vraag lijkt de topman zich geen zorgen te maken. "Landen in Europa hebben hun ambitie op het vlak van offshore wind opgevoerd." Sif bekijkt momenteel een grote uitbreiding van de Rotterdamse bouwlocatie om grote monopiles te kunnen bouwen. Momenteel onderhandelt Sif exclusief over 400 kiloton lanceercapaciteit voor de nieuwe fabriek. Van Beers denkt in juli een definitief besluit te kunnen nemen over de uitbreiding. Bron: ABM Financial News

