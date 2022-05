Beursblik: Bank of America houdt vertrouwen in Prosus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America houdt veel vertrouwen in Prosus en handhaaft het koopadvies, waarbij het koersdoel met een euro wordt verlaagd naar 94,00 euro, ruim boven de huidige koers. Dit bleek woensdag uit een rapport van de Amerikaanse bank. Door de structuur van het bedrijf te vereenvoudigen menen de analisten van de Amerikaanse bank dat Prosus al meer dan 20 miljard dollar aan waarde kan vrijmaken. En als daardoor de korting op het aandeel ook kleiner wordt, kan dit zelfs leiden tot een waardeverbetering van 40 procent per aandeel. Prosus gaf zelf ook al aan die "onacceptabele korting" in het aandeel te willen verkleinen, onder meer door een aandeleninkoop. Verder wezen de analisten erop dat Prosus tot april 2024 geen aandelen Tencent zal verkopen, maar dat er nog geen beslissing is genomen over het belang in JD.com van 3,5 miljard dollar. Woensdagmiddag noteert het aandeel Prosus 6,5 procent hoger op 43,00 euro. Bron: ABM Financial News

