UBS verhoogt koersdoel ING

Beeld: ING Groep

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor ING licht verhoogd en liet het koopadvies staan na de eerstekwartaalcijfers, die beter dan verwacht waren. Dat schrijft de Zwitserse zakenbank maandag in een rapport. Het koersdoel ging van 15,30 naar 15,90 euro. ING verraste vooral met meevallende inkomsten. De hogere swaprente betekent dat de bank optimistischer kan zijn over stijgende rentebaten dit boekjaar. UBS verhoogde de winstverwachtingen met 2 tot 6 procent voor de komende jaren, op basis van hogere rentebaten én fee-inkomsten. De winstramingen van UBS liggen nu 5 tot 11 procent hoger dan de consensus. Het risico op Rusland is volgens UBS grotendeels afgehandeld, menen de analisten, door de nieuwe voorziening van 0,8 miljard euro en de fors hogere risicoweging. Er staat nu 1,7 miljard kapitaal tegenover dit snel krimpende leningenboek, dat sinds eind februari al kromp van 6,7 miljard naar 5,8 miljard euro. De aangekondigde kapitaalteruggave van 1,25 miljard euro middels dividend en aandeleninkopen is beter dan de analisten hadden verwacht. UBS rekent voor de komende jaren op een rendement van 10 procent dankzij een combinatie van dividenden en aandeleninkopen. Het aandeel ING stijgt maandag 0,2 procent naar 8,72 euro. Bron: ABM Financial News

