Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel Aperam

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor Aperam verlaagd van 40,00 naar 37,50 euro met een ongewijzigd Houden advies. Dit bleek maandag uit een rapport van de zakenbank. Analist Alan Spence verwacht dat Aperam zijn schuld weer gaat afbouwen vanaf het tweede kwartaal, nadat deze steeg door de aandeleninkoop in het eerste kwartaal. De schuld van het roestvrijstaalbedrijf steeg door de aandeleninkoop ter waarde van 100 miljoen euro en investeringen in het werkkapitaal, tot het hoogste niveau sinds 2011. De inkoop vond plaats na een recordkwartaal met een aangepaste EBITDA van 363 miljoen euro. Het tweede kwartaal zal nog beter zijn, beloofde Aperam. Ook de reductie van de CO2-uitstoot per geproduceerde ton staal met 33 procent over het afgelopen jaar is zeer positief, omdat het bedrijf al indrukwekkend veel schoner produceert dan sectorgenoten: 0,33 ton CO2 per ton staal, tegen 0,93 ton gemiddeld voor roestvrij staal en 1,89 ton voor staal wereldwijd. Die verbetering was grotendeels te danken aan de investeringen in bosareaal. Het bedrijf wil nog eens 26.000 hectares bos kopen om CO2-neutraal te worden. Het aandeel noteerde maandag 0,5 procent hoger op 35,62 euro. Bron: ABM Financial News

