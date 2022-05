Arcadis aan de slag met Texaanse elektrische productiefaciliteit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis is geselecteerd om het ontwerp- en ontwikkelingsprogramma te beheren voor een nieuwe productiefaciliteit voor opladers voor elektrische voertuigen van Wallbox in het Amerikaanse Arlington. Dit maakte het Nederlandse advies- en ingenieursbureau maandag voorbeurs bekend zonder financiële details vrij te geven. Na een gezamenlijk ontwerpproces is Wallbox in april begonnen met de bouw van de faciliteit van circa 1.400 vierkante meter. De fabriek moet in het derde kwartaal in productie gaan en zal in 2022 naar verwachting 250.000 stuks produceren. Bron: ABM Financial News

