'Volumedruk PostNL verwacht' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het eerste kwartaal de omzet en het resultaat op jaarbasis zien dalen. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de consensus samengesteld door het postbedrijf zelf. De consensus, waar 9 analisten aan bijdroegen, mikt op een kwartaalomzet van 846 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2021 was er nog een omzet van 962 miljoen euro. Aan de omzet afgelopen kwartaal droegen de pakketten 569 miljoen euro bij en de posttak 433 miljoen euro, aldus de analisten. Zij voorzien verder een krimp bij pakketten van 12,7 procent en een daling in de postvolumes van 9,0 procent. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat wordt voor het eerste kwartaal door de consensus geschat op 41 miljoen euro. Dit was een jaar eerder nog 130 miljoen euro, maar dat is inclusief 42 miljoen euro aan coronameevallers. De vrije kasstroom bedroeg volgens de analisten 12 miljoen euro. Die raming steekt schril af tegen de 159 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2021. Outlook PostNL verwacht voor 2022 een EBIT die in grote lijnen overeenkomt met het genormaliseerd EBIT in 2021, aangepast voor de meewind die de coronacrisis het bezorgbedrijf opleverde. Daarbij worden de verbeterde resultaten bij Pakketten naar verwachting deels tenietgedaan door lagere resultaten bij Mail in Nederland. Concreet betekent dit een EBIT van 210 tot 240 miljoen euro, zo verwacht PostNL. Ook zullen er aanloopkosten voor nieuwe sorteercentra zijn, net als voor de versnelling van de digitale transformatie en hogere pensioenkosten. Verder verwacht het postbedrijf een beperkt herstel van de internationale activiteiten in de eerste helft van dit jaar in vergelijking met de tweede helft van 2021. De vrije kasstroom komt naar verwachting uit onder die van 2021, vanwege een lagere gerapporteerde EBIT, een toename van de investeringen, verwachte hogere betalingen van en aan andere postbedrijven buiten Nederland, en eenmalige opbrengsten in contanten door desinvesteringen in 2021. PostNL plakte er voor de vrije kasstroom een concrete bandbreedte van 110 tot 140 miljoen euro op. Dat was een jaar eerder nog 285 miljoen euro. Het totaalresultaat zal zich overeenkomstig de EBIT ontwikkelen, hetgeen dit jaar een resultaat van circa 200 miljoen euro oplevert. De analistenconsensus rekent op een jaaromzet van 3,4 miljard euro, wat resulteert in een genormaliseerde EBIT van 223 miljoen euro. De analisten denken dat postvolumes dit jaar met 9 procent dalen en dat de pakketvolumes met 2 procent stijgen. Inkoop PostNL wil verspreid over 2022 en 2023 voor 250 miljoen euro eigen aandelen inkopen om het veronderstelde verwateringseffect van de uitgegeven aandelen in relatie tot dividenden in de periode 2021 tot en met 2023 te neutraliseren. PostNL komt op maandag 9 mei voorbeurs met cijfers. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.