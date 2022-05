Beursblik: solide jaarstart voor BAM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM is 2022 solide gestart. Dit meent analist Tijs Hollestelle van ING. Wel merkte hij op dat BAM profiteerde van een positieve bijdrage van 16 miljoen euro met betrekking tot een schikking over de Zeesluis IJmuiden. Ook de joint-venture PPP droeg nog eens een "uitzonderlijke" 13 miljoen euro bij. De balans en de solvabiliteit stegen aan het einde van het eerste kwartaal, "en dat beoordelen we als duidelijk positief", aldus de analist. Wel erkende Hollestelle dat het eerste kwartaal van het jaar voor BAM niet een heel erg belangrijk kwartaal is en dat de bouwer nog altijd een paar grote projecten uit het verleden moet afronden. Maar in het eerste kwartaal leverden die projecten geen nieuwe problemen op, wat ook een meevaller is volgens de bank. ING heeft een koopadvies op BAM met een koersdoel van 3,50 euro. Het aandeel handelt donderdag 2,7 procent lager op 2,53 euro. Bron: ABM Financial News

