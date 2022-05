Beursblik: sterke kasstroom Air France-KLM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) De eerstekwartaalcijfers van Air France-KLM waren vooral beter dan verwacht door de verrassend sterke kasstroom. Dat stelde ING donderdag in een rapport. Ook de omzet was 100 miljoen euro hoger dan ING had voorzien en het EBITDA-resultaat bijna 150 miljoen euro hoger. De aangepaste operationele kasstroom was 630 miljoen euro positief en bijna 2 miljard euro beter dan de 1,34 miljard euro negatief een jaar eerder. Dit kwam vooral door een positieve verandering van het werkkapitaal met 1,325 miljard euro. Het geld werd gebruikt om de schuld af te bouwen. De verwachting dat de capaciteit van 75 procent van het niveau van 2019 in het eerste kwartaal verder zal oplopen naar 85 tot 90 procent in het derde kwartaal noemde analist Quirijn Mulder bemoedigend. Hij noemt het interessant dat de kosten per eenheid, afgezien van de brandstofkosten, ongeveer gelijk zijn aan het eerste kwartaal van 2019, hoewel de capaciteit 23 procent lager ligt. Als die capaciteit inderdaad aantrekt in de komende kwartalen, kunnen de kosten per eenheid dus dalen. Hoe sterk, zal afhangen van de concurrentie. ING heeft een Houden advies met een koersdoel van 4,00 euro. Het aandeel Air France-KLM steeg donderdag 5,0 procent naar 4,10 euro. Bron: ABM Financial News

