Beursblik: meevallende winst ArcelorMittal

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft in de eerste drie maanden van 2022 meer winst behaald dan voorzien. Dit concludeerde analist Alan Spence van Jefferies donderdag. De EBITDA van 5,1 miljard dollar lag 14 procent hoger dan de analist had verwacht. Ook was dit 11 procent meer dan de analistenconsensus. De vrije kasstroom van 1,5 miljard dollar was eveneens een meevaller. "Dat zorgde voor een veel betere schuldreductie", concludeerde de bank. De schuld van 3,2 miljard dollar "lag 40 procent onder onze taxaties". Tevens wees Spence erop dat ArcelorMittal de inkoop van eigen aandelen naar 2 miljard dollar. Dat is iets meer dan de consensus had voorzien, maar wel minder dan waarop Spence had gerekend. Jefferies heeft een koopadvies op ArcelorMittal met een koersdoel van 44,00 euro. Bron: ABM Financial News

