TomTom draagt Gemma Postlethwaite voor als commissaris Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft Gemma Postlethwaite voorgedragen als lid van de raad van commissarissen. Dit maakte het navigatiebedrijf donderdagochtend bekend. De voordracht van Postlethwaite wordt later dit jaar op een buitengewone aandeelhoudersvergadering ter goedkeuring aan de aandeelhouder voorgelegd. Bij groen licht, gaat de zittingsperiode van Postlethwaite op 1 oktober van dit jaar in. Postlethwaite is CEO van Arizent, een digitaal mediabedrijf gericht op zakelijke klanten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.