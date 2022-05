Meevallende winst voor ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft in het eerste kwartaal van 2022 meer winst geboekt dan een jaar eerder, maar op kwartaalbasis was er sprake van een pas op de plaats. Dit bleek donderdagochtend uit de kwartaalcijfers van de staalreus.

CEO Aditya Mittal zei dat de prestaties in het eerste kwartaal werden overschaduwd door de oorlog in Oekraïne, wat terug te zien was in en lagere verschepingen van staal. Die lagen bijna 3 procent lager dan in het vierde kwartaal. Daar stonden per saldo 5 procent hogere prijzen tegenover.

De marktomstandigheden zijn sterk, merkte hij ook op. Wel zal de staalconsumptie dit jaar iets dalen ten opzichte van 2021. "Desalniettemin is het duidelijk dat de lange termijn fundamenten voor staal positief zijn."

ArcelorMittal boekte afgelopen kwartaal een EBITDA-resultaat van 5,1 miljard dollar. Dat is gelijk aan de 5,1 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2021, maar veel meer dan de 3,2 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2021.

Analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus rekenden gemiddeld op een EBITDA in het eerste kwartaal van 4,6 miljard dollar.

Op een omzet van 21,8 miljard dollar behaalde de staalreus een nettowinst van 4,1 miljard dollar. In het eerste kwartaal van 2021 boekte ArcelorMittal een omzet van 16,2 miljard dollar en een winst van 2,3 miljard dollar.

Outlook

Exclusief China groeit de wereldwijde vraag naar staal volgens ArcelorMittal dit jaar niet met 2,5 tot 3 procent, zoals eerder voorzien, maar wordt rekening gehouden met een plus van maximaal 0,5 procent of een krimp van 0,5 procent.

Bij de jaarcijfers zei ArcelorMittal nog dat het voor 2022 op een "sterke" EBITDA en vrije kasstroom rekende.