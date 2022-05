Moderna presteert veel beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Moderna heeft in het eerste kwartaal van 2022 veel beter dan verwacht gepresteerd. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Amerikaans biotechbedrijf dat vooral bekend is van zijn coronavaccin. De omzet van 6,1 miljard dollar was veel beter dan verwacht. Analisten mikten op 4,2 miljard dollar. In het eerste kwartaal van 2021 boekte Moderna nog maar een omzet van 1,9 miljard dollar. De nettowinst steeg van 1,2 miljard naar 3,7 miljard dollar. De winst per aandeel kwam uit op 8,58 dollar, tegenover 2,84 dollar een jaar eerder. De analistenconsensus rekende op een winst van 5,37 dollar per aandeel. "Een sterk eerste kwartaal", concludeerde CEO Stéphane Bancel. Eind maart had Moderna 19,3 miljard dollar in kas, tegenover 17,6 miljard eind 2021. Outlook Moderna bevestigde dat het voor 2022 al voor circa 21 miljard dollar aan orders voor haar coronavaccin heeft ontvangen. In de voorbeurshandel steeg het aandeel Moderna met 8,8 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.