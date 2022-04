Brunel groeit stevig door Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brunel heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet fors zien aantrekken, terwijl ook het bedrijfsresultaat fors steeg. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de specialistische detacheerder. CEO Jilko Andringa sprak van een sterke start van het jaar, waarbij de omzetgroei in alle regio's toenam. Ook buiten Europa was de groei sterk, vooral in Azië. Verder zei de topman bezig te zijn met het verkopen van de Russische activiteiten aan het lokale bestuur. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 29 procent tot 275 miljoen euro. Op vergelijkbare basis bedroeg de groei 18 procent. Analisten van ING mikten op slechts een lichte stijging van de omzet. Het EBIT-resultaat steeg met 46 procent tot 15,6 miljoen euro. De brutowinst trok op jaarbasis met 25 procent aan tot 61,8 miljoen euro. In het vierde kwartaal van afgelopen jaar kwam de omzet nog uit op 245,4 miljoen euro, toen een stijging van 17 procent en een omzetgroei van 15 procent op vergelijkbare basis. De EBIT kwam in het vierde kwartaal uit op 15,7 miljoen euro en de bijbehorende marge op 6,4 procent. De kaspositie bedroeg 103 miljoen euro. Outlook Brunel mikt voor dit jaar op een hoge enkelcijferige omzetgroei. Bron: ABM Financial News

