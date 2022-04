Hydratec boekt hogere omzet

(ABM FN-Dow Jones) Hydratec heeft het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt, terwijl het bedrijfsresultaat op hetzelfde niveau lag als in dezelfde periode vorig jaar. Dit bleek donderdagochtend uit de kwalitatieve kwartaalupdate van het in Amsterdam genoteerde bedrijf.

"De recente onrust in de wereld door de oorlog in Oekraïne heeft niet tot lagere orderintake geleid. We verwachten dat de directe invloed op de omzet gering zal zijn. Wel is de onrust in de supply-chain eerder toe dan afgenomen en die zal nog geruime tijd aanhouden", zei CEO Bart Aangenendt.

"De stijgende grondstofprijzen leidden tot licht lagere relatieve marges", zei het bedrijf.

De omzet van Plastic Components kwam het afgelopen kwartaal fractioneel hoger uit, terwijl de omzet bij Industrial Systems sterk is toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal in 2021.

Outlook

Op basis van de resultaten in het eerste kwartaal, verwacht het bedrijf in heel 2022 een resultaat te boeken dat vergelijkbaar is met 2021, hoewel met name de oorlog in Oekraïne en de voortdurende coronaviruspandemie onzekerheid met zich meebrengen in verschillende afzetmarkten van het bedrijf en in de aanvoerketen.

"Dit kan effecten hebben op beschikbaarheid en prijzen van materialen waardoor de omzet en de marges negatief kunnen worden beïnvloed", zei Hydratec.