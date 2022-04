Vivoryon verkleint verlies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon heeft het verlies in 2021 deels weten terug te dringen. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de jaarcijfers van het biotechbedrijf. CEO Ulrich Dauer sprak van een uitstekend jaar voor Vivoryon, dat gekenmerkt werd door een aantal belangrijke prestaties bij de klinische ontwikkeling van zijn belangrijkste kandidaatmedicijn varoglutamstat voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer. De topman benadrukte ondanks de uitdagingen in het licht van de coronaviruspandemie de doelstellingen voor de Europese Fase 2b VIVIAD-studie gerealiseerd te hebben, evenals de opstart van de Fase 2a/b-studie VIVA-MIND in de VS. Vivoryon boekte het afgelopen jaar een operationeel verlies van 12,8 miljoen euro, in vergelijking met 16,0 miljoen euro in het voorgaande jaar. Onder de streep resteerde een nettoverlies van 12,7 miljoen euro, tegen een verlies van 16,5 miljoen euro in 2020. De licentieomzet bedroeg 10,8 miljoen euro. Een jaar eerder werd door het biotechbedrijf nog geen omzet geboekt. Outlook Het concern verwacht dat de bestaande geldmiddelen en kasequivalenten voldoende zullen zijn om de onderzoeks- en ontwikkelingskosten te kunnen financieren tot en met eind mei 2023. Bron: ABM Financial News

