Core Laboratories duikt in rode cijfers

(ABM FN-Dow Jones) Core Laboratories is het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gedoken. Dit bleek woensdagavond laat uit de cijfers van de dienstverlener aan de olie- en gassector.

CEO Larry Bruno zei de activiteiten in Oekraïne vanwege de Russische invasie voorlopig te hebben opgeschort. Daarnaast zei hij dat twee belangrijke gebeurtenissen in het eerste kwartaal een impact hadden op de financiële resultaten van het bedrijf, waaronder de aanhoudende uitbraak en wereldwijde verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus en verstoringen in verband met het geopolitieke conflict tussen Rusland en Oekraïne.

Core Laboratories boekte het afgelopen kwartaal een operationeel verlies van 391.000 dollar, in vergelijking tot een winst van 11,6 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettoverlies van 1,9 miljoen dollar, tegenover een nettowinst van 8,1 miljoen dollar vorig jaar.

Per aandeel boekte de dienstverlener aan de olie- en gasindustrie een verlies van 0,04 dollar per aandeel, versus een winst van 0,18 dollar per aandeel een jaar eerder.

De omzet steeg wel, van 108,4 miljoen dollar naar 115,3 miljoen dollar.

Outlook

Voor het lopende kwartaal voorziet Core Lab een verbetering van de activiteiten, voornamelijk door toenemende activiteiten in de VS en lichte verbetering in internationale, offshore- en diepwatermarkten.

Voor zijn kernprojecten voorziet het bedrijf in het tweede kwartaal een omzet van 119 tot 125 miljoen dollar. De winst per aandeel wordt geraamd op 0,12 tot 0,16 dollar per aandeel.

De verwachtingen voor de winst per aandeel werden nog scherper verlaagd. Core ging voor het eerste kwartaal eerder nog uit van een winst per aandeel van 0,16 tot 0,20 dollar, maar dit zal eerder 0,05 tot 0,08 dollar worden bij een operationele marge van 5 tot 6 procent. Eerder werd nog uitgegaan van een marge van circa 11 procent.

De vooruitzichten voor heel 2022 blijven volgens Core positief.