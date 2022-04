3M verlaagt outlook

(ABM FN-Dow Jones) 3M heeft over het eerste kwartaal van dit jaar de analistenverwachtingen overtroffen, maar de outlook voor het gehele boekjaar wel verlaagd. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het Amerikaans bedrijf.

Aangepast voor bijzondere posten kwam de winst per aandeel uit op 2,65 dollar tegen 2,45 dollar over het vierde kwartaal vorig jaar en 2,95 dollar over dezelfde periode een jaar eerder. Analisten die vooraf zijn gepolst door FactSet gingen voor de verslagperiode gemiddeld uit van een aangepaste winst per aandeel van 2,32 dollar.

De operationele kasstroom bedroeg afgelopen jaar 1,0 miljard dollar en de aangepaste vrije kasstroom 0,7 miljard dollar, respectievelijk 40 procent en 50 procent lager dan over dezelfde periode een jaar eerder.

Met betrekking tot de PFAS-affaire in Zwijndrecht, die vorig jaar opspeelde, werd een voorziening genomen van 0,26 dollar per aandeel. Deze voorziening was al aangekondigd.

Outlook

De outlook voor de winst per aandeel werd verlaagd naar een bandbreedte van 9,89 tot 10,39 dollar tegen eerder 10,15 tot 10,65 dollar per aandeel.

Het bedrijf gaat voor 2022 uit van een aangepaste winst per aandeel van 10,75 tot 11,25 dollar.

De koers van het aandeel 3M noteerde dinsdag in de elektronische handel voorbeurs in New York 0,6 procent hoger.