Beursblik: vermoedelijk groeivertraging voor Unilever

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Unilever is in het eerste kwartaal van 2022 opnieuw gegroeid, maar wel in een iets minder hoog tempo dan een jaar en kwartaal eerder. Dit bleek uit een bedrijfsconsensus waar 21 analisten aan deelnamen.

De analisten gaan voor het afgelopen kwartaal uit van een omzet van 13,2 miljard euro tegen 12,3 miljard euro in het eerste kwartaal van 2021.

De markt hecht echter vooral waarde aan de ontwikkeling van de onderliggende omzet van Unilever. In het eerste kwartaal steeg de onderliggende omzet volgens de analisten met 4,4 procent, waarvan 6,3 procentpunt te danken is aan prijsstijgingen. De volumes stonden juist met 1,7 procent onder druk. Een jaar eerder was er nog sprake van een onderliggende omzetgroei van 5,7 procent.

In het vierde kwartaal van 2021 boekte Unilever een onderliggende groei van 4,9 procent. Dat was toen veel meer dan de 3,8 procent waarop de consensus rekende.

Unilever heeft volgens Berenberg flink te kampen met stijgende inkoopprijzen. Het bedrijf kampt met een inflatie van 28 procent dit jaar, met name door hogere grondstoffenprijzen zoals palmolie, zuivel en aardoliederivaten. De analisten denken dat Unilever 80 procent van de hogere kosten kan terugverdienen met prijsverhogingen van 6,7 procent dit jaar.

Outlook

Unilever verwacht voor 2022 een onderliggende omzetgroei van 4,5 tot 6,5 procent. De prijzen blijven sterk, aldus het bedrijf. De consensus mikt op een groei van 5,2 procent dit jaar.

In februari waarschuwde Unilever voor een "erg hoge kosteninflatie" in de eerste jaarhelft van meer dan 2 miljard euro. In de tweede jaarhelft zal dit afnemen tot ongeveer 1,5 miljard euro.

De onderliggende operationele marge zal dit jaar vermoedelijk met 1,4 tot 2,4 procentpunt dalen. Na 2022 zal er een herstel optreden.

Plannen

Het concern wil meer nadruk leggen op groeisectoren. Het gaat dan om de activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging, gezondheid en hygiëne. In deze segmenten ziet Unilever kans om een hogere duurzame groei te realiseren.

Daarbij dienen grote overnames te worden afgewisseld met meer desinvesteringen van merken die minder opleveren. Zo hoopt Unilever na iedere overname dat de zogeheten gearing weer vlot terugkeert naar het huidige niveau.

Ook streeft Unilever naar een vereenvoudiging van het organisatiemodel. In plaats van een matrixstructuur kiest Unilever voor vijf divisies: Beauty & Wellbeing, Personal Care, Home Care, Nutrition en Ice Cream. Dat zou beter zijn voor de groei.

Dit resulteert in circa 15 procent minder banen in het senior management en 5 procent minder bij het junior management. In totaal schrapt Unilever 1.500 banen wereldwijd.

In de komende twee jaar wil Unilever 600 miljoen euro aan kosten besparen.

De vraag is nu of de aanpassing van de organisatiestructuur gaat leiden tot meer autonome groei, maar het zal tijd vergen om de lage groei met aanvullende overnames aan te jagen, voorziet analist James Targett van Berenberg.

Unilever publiceert donderdag voorbeurs de resultaten over het afgelopen boekjaar.

Het aandeel noteerde dinsdag 1,4 procent hoger op 43,41 euro.