Beursblik: ING verlaagt koersdoel Philips

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor Philips verlaagd van 30,00 naar 25,00 euro bij handhaving van het Houden advies. De resultaten over het eerste kwartaal maakten volgens analisten van de bank duidelijk dat de outlook op korte termijn erg uitdagend is, door toegenomen verstoringen in de aanvoerketens, hogere kosteninflatie en een stijging van het aantal coronagevallen in China. Door deze factoren is er een kans dat Philips zijn outlook voor 2022 niet zal halen, zo waarschuwden de analisten. Daarnaast blijft Philips voorzieningen nemen met betrekking tot het terugroepen van beademingsapparatuur. Concluderend stelde ING dat er relatief veel onzekerheid blijft rond Philips. Het aandeel Philips koerste dinsdagochtend licht hoger op 25,03 euro, na een flinke afstraffing op maandag na cijfers. Bron: ABM Financial News

