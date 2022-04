Alfen rondt bouw zonnepark af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft samen met partners de bouw van een zonnepark in Noord-Holland afgerond. Dit maakte de producent van laadpalen voor elektrische auto's, transformatoren en opslagsystemen voor energie dinsdagochtend bekend. Het park bevat 30.000 zonnepanelen met een totale capaciteit van 13,5 MW, hetgeen genoeg is om 4.200 huishoudens van energie te voorzien. Ook werd er een zogenoemde tradingshub gebouwd, om energie op te kunnen slaan. Het aandeel Alfen sloot dinsdag op 84,34 euro. Bron: ABM Financial News

