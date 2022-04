UBS verlaagt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft maandag het koersdoel voor ASML verlaagd van 685,00 naar 630,00 euro met een onveranderd Neutraal advies. Dit bleek uit een rapport van analist François-Xavier Bouvignies. De analist blijft overtuigd van het groeipotentieel van ASML op middellange termijn, maar voor de komende 12 maanden ziet Bouvignies weinig kansen in het aandeel. Omdat de analist hogere risicokosten in zijn model heeft opgenomen, daalt het koersdoel. Die hogere risicokosten zijn het gevolg van een oplopende rente en de hoge inflatie. De winsttaxaties gingen voor 2022 met 8 procent omlaag. De taxaties voor 2025 gingen daarentegen omhoog. In plaats van 67 EUV-machines en een omzet van 13 miljard dollar, rekent UBS nu op 75 machines en een omzet van 16 miljard euro. En dit drijft de winstraming voor 2025 en daarna met 8 tot 13 procent omhoog. Op een rood Damrak daalt het aandeel ASML maandag 3,0 procent naar 554,10 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.