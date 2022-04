Philip Morris verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Philip Morris heeft bij de cijfers over het eerste kwartaal van 2022 de outlook voor het hele boekjaar neerwaarts bijgesteld. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse sigarettenfabrikant van onder meer Marlboro. Het bedrijf rekent nu op een winst per aandeel van 5,39 tot 5,50 dollar, en een aangepaste winst tussen de 5,35 en 5,46 dollar per aandeel. Dat is, uitgaande van constante wisselkoersen, nog altijd een stijging van 9 tot 11 procent ten opzichte van de aangepaste winst van 5,48 dollar per aandeel in 2021. Bij de jaarcijfers 2021 zei Philip Morris nog op een aangepaste winst van 6,57 tot 6,75 dollar per aandeel te rekenen. Vanaf april rekent Philip Morris niet langer op inkomsten uit Oekraïne en Rusland. Eerste kwartaal In het eerste kwartaal behaalde Philip Morris een winst per aandeel van 1,50 dollar, tegenover 1,55 dollar een jaar eerder. Op aangepaste basis kwam de winst uit op 1,56 dollar per aandeel. In de eerste drie maanden van 2021 was dit een dollarcent meer. Analisten rekenden op een winstdaling tot 1,49 dollar, aldus FactSet. De omzet steeg op aangepaste basis met 9 procent tot 7,7 miljard dollar. Philip Morris leverde afgelopen kwartaal 148,2 miljoen sigaretten af, bijna 2 procent meer dan vorig jaar. Inclusief verhitte tabaksproducten was er een stijging van 3,5 procent naar 173,1 miljoen stuks. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.