Beursblik: kwartaalupdate Basic-Fit conform verwachting

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in het eerste kwartaal van dit jaar conform verwachting gepresteerd. Dit oordeelden analisten van Morgan Stanley donderdag. Basic-Fit rapporteerde een kwartaalomzet van 162 miljoen euro, hetgeen in lijn was met de 161 miljoen euro waar Morgan Stanley op mikte. Ook de ontwikkelingen rond de aanwas van nieuwe leden waren voor de analisten geen verrassing. Er kwamen 408.000 leden bij in het afgelopen kwartaal, waardoor het totale ledenbestand tot 2,63 miljoen steeg. Verder zag Morgan Stanley dat Basic-Fit de verwachtingen voor de rest van het jaar handhaafde. Voor dit jaar verwacht de uitbater van fitnessclubs minimaal 1 miljoen nieuwe leden te verwelkomen, terwijl het clubnetwerk tot 1.250 clubs moet groeien. Verder wordt voor dit jaar gemikt op een omzet van 800 tot 850 miljoen euro met een onderliggende EBITDA van circa 240 miljoen euro. Morgan Stanley merkte op dat Basic-Fit geen opmerkingen maakte over de verdere verwachtingen rond het herstel van de coronacrisis. Morgan Stanley heeft een Overwogen advies op Basic-Fit met een koersdoel van 55,00 euro. Het aandeel steeg donderdagochtend met 2,7 procent tot 44,54 euro. Bron: ABM Financial News

