Aandeelhouders keuren beloning Accell-top af

Beeld: Accell Group

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van Accell hebben woensdag ingestemd met de bindende agendapunten, maar stemden tegen de beloning van het bestuur over 2021. Dat meldde de fietsenfabrikant woensdag na afloop. Commissarissen Daniëlle Jansen Heijtmajer en Gert van de Weerdhof werden herbenoemd, evenals CEO Ton Anbeek en CFO Ruben Baldew. Het beloningsvoorstel voor 2021 omvatte onder andere een bonus van 50 procent van het basissalaris voor CEO Anbeek en CFO Baldew. Op 20 mei zullen de aandeelhouders stemmen over het overnamebod van een consortium onder leiding van KKR. Het consortium biedt 58,00 euro. Beleggers kunnen hun aandelen sinds 8 april aanmelden. Bron: ABM Financial News

