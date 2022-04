Degroof Petercam verhoogt koersdoel AMG Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor AMG verhoogd van 37,00 naar 45,00 euro bij handhaving van het Houden advies. AMG profiteert volgens analist Frank Claassen overduidelijk van de hoge prijzen voor zowel lithium als ferrovanadium. Het is evenwel gissen hoe lang dit nog aanhoudt. De analist besloot zijn taxaties voor de EBITDA met 16 tot 18 procent te verhogen. Na een forse koersstijging van het aandeel AMG dit jaar, blijft de opwaartse potentie ten opzichte van het koersdoel dat Degroof hanteert te beperkt om een koopadvies op het aandeel te plakken. Het aandeel AMG koerste woensdagochtend 1,5 procent hoger op 40,36 euro. Bron: ABM Financial News

