Citigroup vult pot voor oninbare leningen weer

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Citigroup heeft in het eerste kwartaal van 2022 een kleinere winstdaling geboekt dan werd gevreesd door analisten, hoewel de winst nagenoeg halveerde. Dat bleek donderdag bij de kwartaalrapportage van de Amerikaanse grootbank. De winst per aandeel daalde evenwel met 46 procent tot 4,3 miljard dollar, of van 3,62 dollar naar 2,02 dollar. Dit was beter dan de 1,43 dollar volgens de analistenconsensus van FactSet. De lagere winst was vooral het gevolg van een veel hogere voorziening voor oninbare leningen van 755 miljoen dollar, waar een jaar eerder nog een meevaller van 2,1 miljard werd geboekt uit een vrijval van voorzieningen. Ook een rol speelden de licht lagere inkomsten, onder andere na de desinvestering van de Aziatische consumentenbank. De inkomsten waren overigens nog tamelijk stabiel, met een kleine daling van 19,7 miljard naar 19,2 miljard dollar. Dit was precies een miljard dollar meer dan de analistenconsensus voorspelde. Bij de divisie die zich richt op de uitgifte en plaatsing van aandelen voor bedrijven daalden de inkomsten licht. Bij het onderdeel Personal Banking daalden de inkomsten met enkele procenten tot 3,98 miljard dollar. De divisie die zich richt op de vastrentende markten, met de uitgifte van bedrijfsobligaties, waren de inkomsten 4,30 miljard dollar, ook een fractie lager dan de 4,35 miljard dollar een jaar eerder. De investment bank had last van minder activiteit op de kapitaalmarkt met zaken zoals fusies en overnames en nieuwe beursnoteringen. Het aandeel steeg 1 procent in de handel voorbeurs in reactie op de cijfers. Bron: ABM Financial News

