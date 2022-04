Vopak, HES en Gasunie ontwikkelen importterminal in Rotterdam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak, Gasunie en HES International hebben de handen ineengeslagen voor de ontwikkeling van een importterminal voor groene ammoniak in de haven van Rotterdam. Dit maakte het beursgenoteerde tankopslagbedrijf maandagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. De samenwerking volgt volgens Vopak op de aantrekkende vraag naar de import en opslag van groene energie wereldwijd. In het lopende kwartaal wordt er door de partijen gewerkt aan een eerste ontwerp voor de terminal. In 2026 moet de ACE Terminal operationeel zijn. Bron: ABM Financial News

