Brill boekt meer omzet en winst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brill heeft in 2021 een hogere omzet en winst behaald. Dit bleek donderdag nabeurs uit de jaarcijfers van de wetenschappelijke uitgever uit Leiden. Brill stelt voor om 2021 een dividend van 0,90 euro per aandeel uit te keren. Een jaar eerder was dit nog een dividend van 1,25 euro per aandeel. CEO Peter Coebergh benadrukte in een toelichting op de cijfers in het afgelopen jaar aanzienlijke vooruitgang te hebben geboekt op twee belangrijke strategische doelstelling, namelijk schaalvergroting en een meer digitale uitgeverij. Brill boekte het afgelopen jaar een 23,8 procent hogere omzet van 46,9 miljoen euro. Daarbij was Print Books goed voor een omzet van 16,9 miljoen euro, een stijging van 24,8 procent, terwijl de omzet van eBooks met 33,5 procent steeg tot 16,3 miljoen euro. Verder behaalde Brill een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 7,2 miljoen euro, in vergelijking met 6,6 miljoen euro in het voorgaande jaar. Onder de streep resteerde een nettowinst van 3,0 miljoen euro, tegenover 2,9 miljoen euro in 2020. Onderliggend steeg de winst met bijna 7 procent tot 3,8 miljoen euro. Per aandeel was dit goed voor een winst van 2,01 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

