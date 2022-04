'Outlookverhoging Adyen blijft uit' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De beleggersdag van Adyen leverde donderdag weinig nieuws op. Dit stelden analisten van Berenberg vrijdag. De outlook bleef onveranderd. Adyen mikt op een omzetgroei van 25 tot ruim 30 procent op de middellange termijn, met een EBITDA-marge die moet uitkomen boven de 65 procent op de lange termijn. Voorafgaand aan de beleggersdag waren er verschillende analisten die rekening hielden met een opwaartse bijstelling van de margedoelstelling. Het uitblijven van een verhoging werd door de markt dan ook als een kleine teleurstelling ervaren, aldus Berenberg. De zakenbank deelt de visie van Adyen, dat de single-platform-oplossing van de Amsterdamse betaalspecialist een krachtige oplossing is die lastig door concurrenten te kopiëren valt. Berenberg herhaalde het koopadvies op Adyen met een koersdoel van 2.550 euro. Het aandeel sloot donderdag 4,4 procent lager op 1.809,00 euro. Bron: ABM Financial News

