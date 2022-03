TSMC wordt voorzichtiger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TSMC

(ABM FN-Dow Jones) TSMC schroeft zijn omzetverwachting en investeringsplannen voor dit jaar terug. Dit zei voorzitter Mark Liu woensdag tijdens een bijeenkomst van de Taiwanese brancheorganisatie voor de chipsector, aldus Bloomberg. Door de Chinese coronalockdowns is de vraag naar elektronica, inclusief smartphones, volgens Liu onder druk komen staan. In januari zei TSMC nog op 40 tot 44 miljard dollar aan investeringen te rekenen en een omzetgroei van meer dan 25 procent, gerekend in dollars. Voor het eerste kwartaal wordt een omzet van 16,6 tot 17,2 miljard dollar verwacht door TSMC. Liu trad op als voorzitter van de Taiwan Semiconductor Industry Association. Bron: ABM Financial News

