Unibail herhaalt outlook en wil vanaf 2023 weer dividend uitkeren

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft de outlook voor 2022 herhaald en wil vanaf 2023 weer dividend uitkeren. Dit maakte het vastgoedbedrijf woensdag voorbeurs bekend. Dit betekent dat Unibail voor dit jaar rekent op een aangepaste terugkerende winst per aandeel van 8,20 tot 8,40 euro. Vanaf 2023 wil Unibail weer een duurzaam dividend uitkeren. Na de verkoop van het Amerikaanse vastgoed in 2022 en 2023, zal Unibail vanaf 2024 weer een pure Europese vastgoedspeler zijn, zo meldde het bedrijf woensdag. Dan zal ook de coronacrisis volledig verteerd moeten zijn. Inclusief een herstel van de evenemententak denkt Unibail in 2024 weer een EBITDA te halen vergelijkbaar met die in 2019. "Tegen 2024 zullen we het bedrijf met succes hebben hervormd", zei CEO Jean-Marie Tritant in een toelichting. In 2024 wil Unibail voor 2 miljard euro aan projecten hebben opgeleverd. Die zouden 125 miljoen euro aan huurinkomsten moeten opleveren. Ook wil Unibail de omzet uit advertenties en merken opvoeren naar 75 miljoen euro in 2024. Hiervoor is een aparte divisie opgetuigd. De investeringen schat Unibail op 23 miljoen euro. De details van de plannen zal de directie van Unibail later vandaag presenteren. Bron: ABM Financial News

