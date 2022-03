ASMI breidt capaciteit uit in Singapore Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASMI heeft een nieuwe fabriek geopend in Singapore en heeft plannen om een tweede fabrieksvloer te realiseren. Dit maakte de chipbakker maandagochtend bekend. Met de capaciteitsuitbreiding in Singapore wil ASMI inspelen op de grote vraag naar chips en de huidige chiptekorten. De bouw van de fabriek werd eind 2020 afgerond, terwijl vanaf begin 2023 de tweede fabrieksvloer in gebruik wordt genomen. Als gevolg zal de capaciteit van ASMI in Singapore verviervoudigen en de mondiale capaciteit meer dan verdrievoudigen. "De uitbreiding naar een tweede fabrieksvloer biedt ons de flexibiliteit om onze omzet naar de eerder gecommuniceerde 2,8 tot 3,4 miljard euro te laten groeien", aldus CEO Benjamin Loh. Dat komt neer op een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 16 tot 21 procent tot en met 2025. Bron: ABM Financial News

