Brussel keurt overname Accell goed

Beeld: Accell Group

(ABM FN-Dow Jones) Investeerder KKR mag van de Europese Commissie de Nederlandse fietsenfabrikant Accell overnemen. Dit maakte de commissie donderdag bekend. De commissie is van oordeel dat de overname geen concurrentie- en marktverstorende gevolgen heeft, omdat KKR en Accell in verschillende markten opereren. Het consortium onder leiding van KKR is bereid om 58,00 euro per aandeel Accell neer te tellen. Dit levert een overnameprijs op van circa 1,6 miljard euro. Ook Accell zelf staat achter de overname. "We krijgen er een sterke aandeelhouder bij", aldus CEO Ton Anbeek eerder deze maand in gesprek met ABM Financial News. "KKR is een goede speler die oog heeft voor de lange termijn en zal helpen bij de verdere groei van het bedrijf", zei Anbeek. "We kunnen nu versneld gaan investeren in onder meer IT en e-commerce." Bron: ABM Financial News

