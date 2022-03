ForFarmers schort inkoopprogramma eigen aandelen tijdelijk op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft besloten het inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van maximaal 50 miljoen euro per vandaag tijdelijk op te schorten. Dit maakte het Nederlandse diervoederproducent dinsdagochtend bekend. "Gezien de significant toegenomen onzekerheid rondom de grondstof- en gasprijzen als gevolg van de onlangs uitgebroken oorlog in Oekraïne, acht ForFarmers het prudent de kapitaalallocatie aan eigen aandelen tijdelijk te stoppen", aldus het bedrijf. Doordat het handelsvolume in aandelen ForFarmers in de afgelopen maanden hoger dan het gemiddelde was, konden meer eigen aandelen worden ingekocht onder het inkoopprogramma dan verwacht, zo stelde het bedrijf. Er werd circa 23,2 miljoen euro uitgegeven aan 5,9 miljoen eigen aandelen sinds de start van het programma op 2 december 2021. Bron: ABM Financial News

