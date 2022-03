Brussel start onderzoek naar advertentiedeal Alphabet en Meta Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie is een formeel mededingingsonderzoek gestart om te beoordelen of een overeenkomst tussen Alphabet en Meta Platforms voor online display-advertenties in strijd is met de regels. Dit meldde de Commissie vrijdag. Het onderzoek betreft een overeenkomst tussen de moedermaatschappij van Google en Facebook-eigenaar Meta van september 2018 voor de deelname van Meta aan het Open Bidding-programma van Google, ook wel bekend als Jedi Blue. De Commissie vreest dat deze samenwerking ervoor zorgt dat concurrerende aanbieders worden uitgesloten, waardoor de concurrentie op de markt voor online display-advertenties wordt beperkt en uitgevers en consumenten hiervan de dupe zijn. Eurocommissaris Magrethe Vestager van Mededingingszaken benadrukte de afhankelijkheid van uitgevers van dergelijke advertentie-inkomsten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.