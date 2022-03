Deutsche Bank mikt op 10 procent rendement Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank wil het rendement op het materieel eigen vermogen de komende jaren verhogen tot meer dan 10 procent. Dat maakte de geplaagde zakenbank donderdag bekend. Het hogere rendement moet komen uit autonome omzetgroei, verdere kostenbesparingen en investeringen met eigen geld. Dit zou over de periode 2021 tot en met 2025 een kapitaaluitkering aan de aandeelhouders van rond 8 miljard euro moeten opleveren, naast substantiële herinvesteringen in de vier divisies van de bank. Vanaf 2025 wil de bank dan 50 procent van de winst uitkeren als dividend. Behalve het rendementsdoel wil Deutsche Bank in de komende jaren gemiddeld 3,5 tot 4,5 procent per jaar groeien, wat in 2025 een bedrag van 30 miljard euro aan netto-inkomsten moet opleveren. De kostenratio zou minder dan 62,5 procent van de inkomsten moeten worden. De kern van de strategie is dat Deutsche de 'Global Hausbank' wordt, dat wil zeggen het eerste aanspreekpunt voor alle financiële zaken voor zo veel mogelijk klanten. De bank gaf ook een update over de eerste twee maanden van het jaar, in het licht van de geopolitieke en monetaire onzekerheden. Het rendement op het aandeelhouderskapitaal na belastingen was 10,6 procent, tegen 8,6 procent een jaar eerder. Het rendement op materieel eigen vermogen steeg van 9,7 naar 11,8 procent. De doelstelling voor dit jaar is 8 procent. De kostenratio daalde van 68,0 naar 64,1 procent. Voor dit jaar mikt Deutsche Bank op minder dan 70 procent. Bron: ABM Financial News

